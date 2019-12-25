В США призвали Байдена одновременно сотрудничать с Россией и противостоять ей

Эксперт определил приоритет в развитии отношений с Москвой.

В США призвали Джо Байдена одновременно сотрудничать с Россией и противостоять ей. Об этом журналистам The Wall Street Journal сообщила старший научный сотрудник при Стэнфордском университете Кэтрин Стоунер. В публикации эксперт подчеркивает необходимость развития отношений между Вашингтоном и Москвой по нескольким областям. Она отмечает, что "картина слабости и упадка" России устарела после холодной войны.

Россия не просто грозна в киберпространстве. Она восстанавливает свое влияние во всем мире...от Крыма до Сирии, в Африке к югу от Сахары, Венесуэле, Арктике, Европе и за ее пределами. Правильная оценка российской мощи означает выход за рамки традиционных критериев, таких как ВВП или военные расходы Кэтрин Стоунер, американский ученый

Стоунер заявила, что в списке областей по сотрудничеству с РФ может быть вопрос продления СНВ-3. Его действие заканчивается в феврале 2021 года. Также она призвала администрацию Байдена начать процесс восстановления ядерной сделки с Тегераном.

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