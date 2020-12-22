б этом сообщается на сайте переходной команды демократа.

Избранный президент США Джо Байден объявил о назначениях в Белом доме. Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.

Помощник и советник будущего американского лидера Брюс Рид займет должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома. На роль руководителя Байден назначил Рона Клайна, а его советником - Элизабет Уилкинс.

Ответственным за подготовку речей в Белом доме при новом президенте станет Винай Редди. Курировать административные вопросы будет Энн Филипик, отвечать за планирование - Райан Монтоя

Ранее стало известно, что Байден сделал прививку от коронавируса вакциной от Pfizer.

Видео: YouTube / The Hill