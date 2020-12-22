Байден сделал прививку от коронавируса вакциной от Pfizer

Политик отдал предпочтение вакцине от компании Pfizer.

Джо Байден сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил сам американский политик от демократической партии. Избранному президенту страны ввели первую дозу препарата, созданного компанией Pfizer. Прививка сделана на базе больницы ChristianaCare в штате Делавэр. В СМИ уточнили, что аналогичная вакцина введена и супруге Байдена Джилл.

Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда появится возможность получить вакцину. Здесь не о чем беспокоиться. Жду вторую инъекцию Джо Байден, новый президент США

По словам Джо Байдена, он хочет подать пример согражданам, чтобы те не сомневались в безопасности вакцины от коронавируса. Он надеется, что американцы начнут приходить в прививочные пункты сразу после начала распространения вакцины по стране. Политик заметил, что сейчас внедрение вакцин находится на начальной стадии, а систему здравоохранения ждет "долгий путь".

В США заявили, что сертификация вакцины не позволит сразу снизить смертность.

Видео: NBC News