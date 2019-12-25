Pfizer и Moderna не будут нести ответственность за побочные эффекты вакцины

Наличие иммунитета защищает их от судебных исков, а также позволяет снизить расходы на иммунизацию.

Власти США обеспечили фармацевтическим компаниям Pfizer и Moderna иммунитет от ответственности за побочные эффекты у добровольцев, которые испытали их вакцины от коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По информации источника, такой же иммунитет получило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, отвечающее за одобрение препаратов для массового использования. Адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн отметил, что такой закон принимается очень редко, а компании типа Pfizer и Moderna "не имеют достаточной защиты". Наличие иммунитета защищает их от судебных исков, а также позволяет снизить расходы на иммунизацию.

Правительство не желает, чтобы люди подавали в суд на компании, производящие вакцину от коронавируса, поскольку в этом случае изготовители, вероятно, потребовали бы от властей более высокую цену за дозу. Рогге Данн, адвокат

Компании Pfizer и Moderna отказались от комментариев по данному вопросу.

Ранее глава Pfizer заявил об отсутствии задержек в производстве и транспортировке вакцины в США.

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