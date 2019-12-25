Глава Pfizer заявил об отсутствии задержек в производстве и транспортировке вакцины в США

Глава Pfizer Альберт Бурла заявил об отсутствии задержек в производстве и транспортировке вакцины в США. По его словам, компания не сталкивается с проблемами в производстве препарата.
У Pfizer не возникает никаких трудностей в производстве нашей вакцины от COVID-19.
Альберт Бурла, глава Pfizer
Он отметил, что компания поставила 2,9 миллиона доз по заказу федеральных властей США. По словам Бурла, на складах хранится ещё миллионы доз.
Ранее в Pfizer прокомментировали госпитализацию медработника США после вакцинации.
Фото: Piter.tv
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