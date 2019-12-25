Глава Pfizer заявил об отсутствии задержек в производстве и транспортировке вакцины в США

Он отметил, что компания поставила 2,9 миллиона доз.

Глава Pfizer Альберт Бурла заявил об отсутствии задержек в производстве и транспортировке вакцины в США. По его словам, компания не сталкивается с проблемами в производстве препарата.

У Pfizer не возникает никаких трудностей в производстве нашей вакцины от COVID-19. Альберт Бурла, глава Pfizer

Он отметил, что компания поставила 2,9 миллиона доз по заказу федеральных властей США. По словам Бурла, на складах хранится ещё миллионы доз.

Ранее в Pfizer прокомментировали госпитализацию медработника США после вакцинации.

Фото: Piter.tv