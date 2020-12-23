Он назвал данный законопроект "позором".

Действующий президент США Дональд Трамп не подписал закон об экономической помощи во время пандемии, хотя его одобрили все палаты американского Конгресса.

Законопроект предполагает экономическую помощь гражданам и бизнесу в связи с кризисом, который вызвала пандемия COVID-19. Физическим лицам предлагалось выплатить по 600 долларов на человека. Трампа это не устроило — он потребовал увеличить сумму выплаты до двух тысяч долларов.

Я также прошу конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе. Дональд Трамп, действующий президент США

Он назвал данный законопроект "позором" и подчеркнул, что он сложный и длинный, поэтому некоторые конгрессмены даже не смогли прочесть его до конца.

Трамп считает, что США не должны оказывать помощь другим странам. Также он предложил сократить расходы на театры, музеи и экологические программы.

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Видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Now