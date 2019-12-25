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Байден предложит кандидатуру коренной американки на пост главы МВД
Сегодня, 9:17
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Байден предложит кандидатуру коренной американки на пост главы МВД

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Она может стать первым в истории страны министром из группы коренных народов Америки.

Избранный президент США Джо Байден предложит кандидатуру Деборы Холэнд пост нового главы министерства внутренних дел. Об этом сообщает издание The Washington Post.

По информации источника, 60-летняя американка является представителем племени индейцев пуэбло в западно-центральной части штата Нью-Мексико. Она может стать первым в истории страны министром из группы коренных народов Америки, если ее кандидатура на пост главы МВД будет одобрена.

Рассмотрение кандидатуры Холэнд начнется не ранее конца января 2021 года.

Ранее стало известно, что Трамп отказывается покидать Белый дом.

Фото: Pixabay.com

Теги: джо байден, министерство внутренних дел, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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