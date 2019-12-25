Президент США Дональд Трамп отказывается покидать Белый дом. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на советников действующего американского лидера.
Как сообщает источник, Трамп "устроил чертову истерику" и заявил нескольким советникам об отказе покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена. В администрации никак не прокомментировали эту информацию.
По предварительным данным, победителем президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября, стал Джо Байден. Демократ набрал 306 из 538 голосов выборщиков. Для победы достаточно набрать 270. Дональд Трамп получил 232 голоса.
Ранее стало известно, что лидер республиканцев в Сенате США поздравил Байдена с победой на выборах.
Фото: Pixabay.com
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