Как сообщает источник, действующий американский лидер "устроил чертову истерику".

Президент США Дональд Трамп отказывается покидать Белый дом. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на советников действующего американского лидера.

Как сообщает источник, Трамп "устроил чертову истерику" и заявил нескольким советникам об отказе покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена. В администрации никак не прокомментировали эту информацию.

По предварительным данным, победителем президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября, стал Джо Байден. Демократ набрал 306 из 538 голосов выборщиков. Для победы достаточно набрать 270. Дональд Трамп получил 232 голоса.

Ранее стало известно, что лидер республиканцев в Сенате США поздравил Байдена с победой на выборах.

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