Лидер республиканцев в Сенате США поздравил Байдена с победой на выборах

По предварительным данным, демократ набрал 306 голосов выборщиков.

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах. Об этом он заявил на заседании Сената.

Я хочу поздравить избранного президента Джо Байдена, он не новый человек для Сената и посвятил много лет государственной службе. Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате США

Также Макконнелл поздравил с победой избранного вице-президента Камалу Харрис.

По предварительным данным, победителем президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября, стал Джо Байден. Демократ набрал 306 из 538 голосов выборщиков. Для победы достаточно набрать 270. Дональд Трамп получил 232 голоса.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов.

Видео: Youtube/Guardian News