В Белом доме сообщили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов

Президент США Дональд Трамп продолжает оспаривать результаты выборов. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Ее слова приводит ТАСС.
Президент по-прежнему участвует в процессах оспаривания выборов. Вчерашнее голосование выборщиков - это один из шагов в конституционном процессе.
Кейли Макинэни, пресс-секретарь Белого дома
Все остальные подробности Макинэни рекомендует узнать в предвыборном штабе Трампа. Она также не стала комментировать прошедшее голосование коллегии выборщиков.
По предварительным данным, победителем президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября, стал Джо Байден. Демократ набрал 302 из 538 голосов выборщиков. Для победы достаточно набрать 270. Дональд Трамп получил 232 голоса.
Ранее Байден осудил Трампа за попытки изменить результаты выборов.
Видео: YT / NBC News
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