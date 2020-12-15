В Белом доме сообщили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов

Все остальные подробности рекомендовали узнать в предвыборном штабе Трампа.

Президент США Дональд Трамп продолжает оспаривать результаты выборов. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Ее слова приводит ТАСС.

Президент по-прежнему участвует в процессах оспаривания выборов. Вчерашнее голосование выборщиков - это один из шагов в конституционном процессе. Кейли Макинэни, пресс-секретарь Белого дома

Все остальные подробности Макинэни рекомендует узнать в предвыборном штабе Трампа. Она также не стала комментировать прошедшее голосование коллегии выборщиков.

По предварительным данным, победителем президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября, стал Джо Байден. Демократ набрал 302 из 538 голосов выборщиков. Для победы достаточно набрать 270. Дональд Трамп получил 232 голоса.

Ранее Байден осудил Трампа за попытки изменить результаты выборов.

Видео: YT / NBC News