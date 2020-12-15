Байден осудил Трампа за попытки изменить результаты выборов

По его мнению, действующий президент США отказался "признать волю народа".

Избранный президент США Джо Байден раскритиковал действующего американского лидера Дональда Трампа за попытки изменить результаты выборов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Демократ заявил, что эту позицию можно расценивать как "отказ признать волю народа, уважать принцип верховенства права и чтить конституцию".

Избирательный штаб Трампа предпринял десятки попыток оспорить результаты выборов в правовом поле. Все их претензии были выслушаны и признаны безосновательными. Джо Байден, избранный президент США

Также Байден заявил, что Трампа выслушали более 80 судей по всей стране. Однако ни в одном из этих случаев не было найдено оснований усомниться в итогах выборов.

Ранее Байден пообещал заняться борьбой с пандемией и вакцинацией населения США.

Видео: YT / Joe Biden