Ролик будет размещен в социальных сетях 19 января.

Дональда Трамп записал прощальное видеообращение в качестве президента. Об этом сообщили журналисты с американского телеканала CNN. Действующий президент страны перед уходом с поста главы государства рассказал своим избирателям о собственных достижениях за четыре года, которые находился у власти. Известно, что ролик будет опубликован 19 января, но точное время не разглашается.

В администрации белого дома отметили, что Дональд Трамп для речи выбрал те достижения и мероприятия, которые по его мнению, определили его президентский срок. В обращении также упомянула новая администрация Белого дома. Контекст высказывания о команде Джо Байдена, которая займет место сторонников Трампа, не указывается.

В Музее Лондона появился гигантский надувной Трамп.

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