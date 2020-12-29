Трамп планирует помиловать около ста человек накануне инаугурации Байдена

Трамп планировал начинать процедуру помилования ещё на прошлой неделе.

Действующий президент США Дональд Трамп планирует помиловать около ста человек накануне инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Известно, что глава государства собирался объявить о помиловании двух групп людей в разные дни. Отмечается, что Трамп отказался от превентивного помилования самого себя, членов своей семьи и близких к нему людей.

Отмечается, что Трамп планировал начинать процедуру помилования ещё на прошлой неделе, однако планы изменились из-за беспорядков в Капитолии.

Ранее в США собрались рассекретить документы по "российскому делу".

Видео: CNN