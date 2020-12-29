Речь идет о сотне документов, связанных с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы 2016 года. Именно тогда победу одержал Дональд Трамп.

В США собрались рассекретить документы по "российскому делу". Об этом сообщил Fox News со ссылкой на источники в сенате.

Документы будут включать в себя различные показания, стенограммы и интервью. Доступ к ранее засекреченным материалам откроют уже в пятницу. Также накануне генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что расследование действий ФБР в рамках "российского дел" продолжится и при новой администрации. Прокурор Джон Дарэм назначен специальным советником по данному делу. Расследование сосредоточат на действиях агентов ФБР, которые работали над "российским делом".

Ранее мы сообщили, что водители получат возможность прокатиться без прав.

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