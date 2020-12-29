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Водители получат возможность прокатиться без прав
Сегодня, 9:36
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RipeHarvest

Водители получат возможность прокатиться без прав

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План проработан с сотрудниками МВД. Планируется, что эксперимент начнется в 2021 году.

Водители получат возможность прокатиться без прав. Как сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов, в некоторых регионах в качестве эксперимента водителям позволят использовать приложение с QR-кодом вместо водительского удостоверения.

Недавно Качанов выступал на Гайдаровском форуме. Он рассказал, что министерство предложило региональным властям провести подобный эксперимент. Водителю не надо носить свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение. Он сможет просто открывать приложение с QR-кодом.

Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь в машине не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь.

- Олег Качанов, замглавы Минцифры

Представители министерства планировали разработать приложение к 31 августа. Они хотели начать использовать его уже с 1 декабря. Но соответствующее постановление правительства пока так и не было подписано.

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Фото: pixabay

Теги: водители, документы, минцифры, права, эксперимент
Категории: Лента новостей, Новости России,

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anerdonins
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