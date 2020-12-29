Водители получат возможность прокатиться без прав. Как сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов, в некоторых регионах в качестве эксперимента водителям позволят использовать приложение с QR-кодом вместо водительского удостоверения.
Недавно Качанов выступал на Гайдаровском форуме. Он рассказал, что министерство предложило региональным властям провести подобный эксперимент. Водителю не надо носить свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение. Он сможет просто открывать приложение с QR-кодом.
Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь в машине не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь.
- Олег Качанов, замглавы Минцифры
Представители министерства планировали разработать приложение к 31 августа. Они хотели начать использовать его уже с 1 декабря. Но соответствующее постановление правительства пока так и не было подписано.
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Фото: pixabay
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