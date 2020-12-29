Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил белорусам извлечь уроки из событий в стране. Об этом заявил в субботу на приеме от имени президента на старый Новый год.
По мнению Лукашенко, важно анализировать события и делать выводы. Он уверен, что, если белорусы будут "рыдать и стенать по тому или иному поводу", но не извлекут уроки, события могут повториться.
Нам надо извлечь уроки. И это главное, что мы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании.
- Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Затем белорусский лидер напомнил, что родился здесь и будет жить здесь вместе с детьми. По его словам, "кроме этой страны", у него "ничего нет".
Ранее мы сообщили, что на Урале самосвал повредил газопровод.
Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА
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