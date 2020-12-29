Глава республики подчеркнул, что "кроме этой страны", у него "ничего нет".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил белорусам извлечь уроки из событий в стране. Об этом заявил в субботу на приеме от имени президента на старый Новый год.

По мнению Лукашенко, важно анализировать события и делать выводы. Он уверен, что, если белорусы будут "рыдать и стенать по тому или иному поводу", но не извлекут уроки, события могут повториться.

Нам надо извлечь уроки. И это главное, что мы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании. - Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Затем белорусский лидер напомнил, что родился здесь и будет жить здесь вместе с детьми. По его словам, "кроме этой страны", у него "ничего нет".

Ранее мы сообщили, что на Урале самосвал повредил газопровод.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА