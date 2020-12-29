На Урале самосвал повредил газопровод

Правоохранительные органы проводят проверку.

Самосвал снес газопровод на севере Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Об инциденте стало известно вечером 16 января. В Североуральске КАМАЗ повредил газовую трубу. Как сообщили местные жители, эта ветка ведет в котельную, которая снабжает теплом сразу несколько поселков. Люди могут остаться без отопления. На место выехала аварийная служба. Ведутся работы по восстановлению газопровода.

По предварительным данным, газоснабжение граждан не прекращалось.

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Видео: Youtube/ТОФАЛАР 66, ВК/Подслушано Североуральск 18+