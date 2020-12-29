Речь идет о самолетах Ту-214ОН.

Россия переделает самолеты "открытого неба" в разведчики. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на два источника из военно-дипломатической сферы.

В скором времени Россия покинет Договор по открытому небу (ДОН). Затем ТУ-214ОН переквалифицируют для других задач. Собеседник агентства подчеркнул, что вероятнее всего его будут использовать в разведке. Также известно, что летальные аппараты могут использовать в целях объективного контроля результатов испытаний вооружений и оценки эффективностей учений.

Разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет. Собеседник агентства

Напомним, что летательные аппараты авиационного наблюдения ТУ-214ОН созданы компанией "Туполев" на базе пассажирских Ту-204. Оборудованием самолетов занималась госкорпорация "Ростех". Ту-214ОН выпустили в 2011 и 2013 годах. В 2018 они получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов над территорией государств, которые участвуют в ДОН.

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