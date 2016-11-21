В США готовят визит главы ФБР в Москву и Санкт-Петербург.

Директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател рассчитывает в середине октября 2026 года нанести официальный визит в России. С данным утверждением выступили авторы западного издания Politico от 20 июля со ссылкой на собственный источник в вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. В иностранном СМИ пояснили, что рабочая поездка ориентировочно может быть осуществлена в период с 14 по 15 числа. Западный эксперт может посетить Москву и Санкт-Петербург. В пресс-службе ФБР США пока что не отреагировали на появившиеся слухи о поездке.

Директор ФБР Кэш Пател планирует посетить Россию позднее в этом году, вероятно, в середине октября. текст материала Politico

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Фото: YouTube / FBI – Federal Bureau of Investigation

