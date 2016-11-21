  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Politico узнала о планах главы ФБР посетить Россию в октябре
Сегодня, 8:59
132
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Politico узнала о планах главы ФБР посетить Россию в октябре

0 0

В США готовят визит главы ФБР в Москву и Санкт-Петербург.

Директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател рассчитывает в середине октября 2026 года нанести официальный визит в России. С данным утверждением выступили авторы западного издания Politico от 20 июля со ссылкой на собственный источник в вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. В иностранном СМИ пояснили, что рабочая поездка ориентировочно может быть осуществлена в период с 14 по 15 числа. Западный эксперт может посетить Москву и Санкт-Петербург. В пресс-службе ФБР США пока что не отреагировали на появившиеся слухи о поездке.

Директор ФБР Кэш Пател планирует посетить Россию позднее в этом году, вероятно, в середине октября.

текст материала Politico

Трамп заявил о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени для Байдена.

Фото: YouTube / FBI – Federal Bureau of Investigation
 

Теги: politico, кэш патель, рабочая поездка, фбр
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии