В Музее Лондона появился гигантский надувной Трамп

В Музее Лондона появился гигантский надувной Дональд Трамп. Об этом рассказали журналисты информационного агентства Reuters. Известно, что новый экспонат, изображающий действующего президента США, создан на средства, которые учреждение собрало в рамках краудфандинга.
Автор куклы изобразил политика в виде плачущего ребенка в подгузниках и с телефонным аппаратом в руке. Фигура поднимается за счет наполнения гелием. Впервые арт-объект жители столицы Великобритании видели в 2018 году, когда в Лондоне состоялись протесты против рабочего визита Дональда Трампа в страну. Позже фигура республиканца летала над Францией, Аргентиной, Данией и Ирландией.
В Музее Лондона отметили, что экспонат станет частью выставки, посвященной протестам. Туда также входят объекты, связанные с суфражистками, митингами против климатических изменений.
Десятки вооружённых американцев собрались у парламента в Мичигане.
Фото: Simon Dawson / Reuters
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