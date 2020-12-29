В Музее Лондона появился гигантский надувной Трамп

Впервые надувная фигура американского политика появилась в Великобритании в 2018 году.

В Музее Лондона появился гигантский надувной Дональд Трамп. Об этом рассказали журналисты информационного агентства Reuters. Известно, что новый экспонат, изображающий действующего президента США, создан на средства, которые учреждение собрало в рамках краудфандинга.

Автор куклы изобразил политика в виде плачущего ребенка в подгузниках и с телефонным аппаратом в руке. Фигура поднимается за счет наполнения гелием. Впервые арт-объект жители столицы Великобритании видели в 2018 году, когда в Лондоне состоялись протесты против рабочего визита Дональда Трампа в страну. Позже фигура республиканца летала над Францией, Аргентиной, Данией и Ирландией.

В Музее Лондона отметили, что экспонат станет частью выставки, посвященной протестам. Туда также входят объекты, связанные с суфражистками, митингами против климатических изменений.

Десятки вооружённых американцев собрались у парламента в Мичигане.

Фото: Simon Dawson / Reuters