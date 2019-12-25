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Трамп пообещал скорую встречу с Путиным и Зеленским
Сегодня, 9:37
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Трамп пообещал скорую встречу с Путиным и Зеленским

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Глава США указал на готовность с контактам с политиками из России и Украины.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вскоре провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Соответствующий комментарий глава Белого дома сделал в рамках общения с местными журналистами, выступая на военной базе "Эндрюс", расположенной под Вашингтоном. Туда политик вернулся из штата Техас.

Я думаю, что с Россией мы добиваемся огромного прогресса, с Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча. Я думаю, есть огромный прогресс".

Дональд Трамп, глава США

На уточняющий вопрос СМИ о том, с кем именно планируется официальная рабочая встреча, Дональд Трамп заметил, что и с президентом Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским.

Трамп раскритиковал Норвегию за отказ присудить ему Нобелевскую премию мира.

Фото: Белый дом

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Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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