Трамп пообещал скорую встречу с Путиным и Зеленским

Глава США указал на готовность с контактам с политиками из России и Украины.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вскоре провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Соответствующий комментарий глава Белого дома сделал в рамках общения с местными журналистами, выступая на военной базе "Эндрюс", расположенной под Вашингтоном. Туда политик вернулся из штата Техас.

Я думаю, что с Россией мы добиваемся огромного прогресса, с Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча. Я думаю, есть огромный прогресс". Дональд Трамп, глава США

На уточняющий вопрос СМИ о том, с кем именно планируется официальная рабочая встреча, Дональд Трамп заметил, что и с президентом Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским.

Трамп раскритиковал Норвегию за отказ присудить ему Нобелевскую премию мира.

Фото: Белый дом