Некоторые открыто носят оружие и боеприпасы.

Десятки вооружённых американцев собрались у парламента в Мичигане - в столице штата, городе Лансинг. Об этом рассказывает телеканал MSNBC.

Журналисты сообщали, что некоторые собравшиеся возле местного Капитолия открыто носят оружие и боеприпасы. Всего, по оценкам журналистов, их собралось несколько десятков.

Ранее мы писали, что действующий президент США Дональд Трамп планирует помиловать около ста человек накануне инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Видео: YouTube / MLive