В Госдепе рассказали, что пока что Тегеран не хочет решать вопросы путем дипломатии.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Иран "движется в неправильном направлении" в вопросе ядерной сделки. Заявление чиновника для журналистов Службы общественного вещания распространил Госдепартамент страны. У спикера спросили о том, повлияет ли недавняя атака на военный объект Вашингтона Айн-эль-Асад в Ираке на стремление Америки вернуть за стол переговоров Тегеран.

ЕС, который является одной из сторон изначального соглашения, пригласил все остальные стороны - наших европейских партнеров, а также Россию, КНР, Иран и нас - собраться, чтобы начать обсуждать возможное возвращение к ядерной сделке. Мы ответили "да". Иран сказал "нет". Энтони Блинкен, госсекретарь США

Чиновник заметил, что Вашингтон ясно дал понять Тегерану, что перед страной открыт дипломатический путь. При этом Блинкен заметил, что США настаивают на возвращение Тегерана к соблюдению обязательств по ядерному соглашению. В таком случае Белый дом пойдет на санкционное ослабление.

Блинкен назвал главным геополитическим вызовом США в XXI веке отношения с Китаем.

Фото: YouTube/NowThis News