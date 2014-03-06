Власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире. С заявлением выступил государственный секретарь Энтони Блинкен.
Мы не будет продвигать демократию, прибегая к дорогостоящим военным операциям.
Энтони Блинкен, госсекреть США
По его словам, Штаты не будут пытаться силой свергать авторитарные режимы. Также Блинкен пояснил, что Америка прибегала к подобным методам раньше, но и они не дали ожидаемых результатов.
Ранее Песков назвал неприемлемыми новые санкции США против России.
Видео: U.S. Department of State
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