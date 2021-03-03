Он подчеркнул, что санкции носят деструктивный характер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми новые санкции США против России. По его словам, они вредят отношениям двух стран, которые и так находятся в плачевном состоянии.

Они являются ничем иным, как вмешательством во внутренние дела России. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он подчеркнул, что санкции носят деструктивный характер — и в Кремле могут выразить лишь сожаления по этому поводу.

По словам Пескова, в Кремле считают, что санкции не имеют особого смысла и эффекта.

Ранее Путин заявил, что ситуация в Техасе может внести коррективы в развитие мирового рынка угля.

Видео: YT / Россия 24