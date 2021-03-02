Путин заявил, что ситуация в Техасе может внести коррективы в развитие мирового рынка угля

Российский президент прокомментировал "замерзание" американского штата.

Владимир Путин заявил, что ситуация в американском штате Техас может внести коррективы в развитие мирового рынка угля. Об этом российский лидер сообщил на совещании в Кремле, посвященном вопросам угольного экспорта. По словам политика, сейчас перспективы за пределами текущего десятилетия в сфере развития отрасли международные эксперты расценивают по-разному.

Но что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы. Владимир Путин, президент России

Политик уточнил, что отдельные прогнозы предусматривают существенное сжатие рынка экспорта угля. В частности, это может произойти из-за изменения климатических условий и использования альтернативных видов топлива.

Путин призвал направлять доходы от экспорта угля в развитие угледобывающих регионов.

Видео: kremlin.ru