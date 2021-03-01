Скворцова подтвердила, что российские вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" эффективны против новых штаммов.

Президент России Владимир Путин заявил об эффективности российских вакцин от новых штаммов коронавируса. Об этом он рассказал на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.

Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что новые штаммы COVID-19 пугают многих не только в Европе.

Скворцова подтвердила, что российские вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" эффективны против новых штаммов — это подтверждают исследования. Рецепторный домен в нашей популяции, по её словам, не изменен.

Ранее Путин выступил с видеообращением в День сил спецопераций.

Видео: Youtube/Россия 24