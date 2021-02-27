Президент РФ поздравил силовиков с профессиональным Днем.

Владимир Путин выступил с видеообращением в День сил спецопераций. Президент России на официальном сайте Кремля поздравил представителей вооруженных сил РФ с профессиональным праздником. По мнению политика, в настоящее время у российских силовиков есть уникальные возможности, чтобы решать любые задачи особой важности и сложности в любой точке планеты.

Создание сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы...Есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности. обращение Владимира Путина

Президент РФ напомнил, что в спецоперациях Россия не раз показывала, что способна побеждать противников "не числом, а уменьем". В частности, политик отметил успехи в борьбе с терроризмом, направленную на защиту мирных граждан. Путин считает, что в рядах Сил специальных операций служат люди с несгибаемой волей, которых можно назвать настоящими патриотами Отечества.

Фото и видео: Kremlin.ru