Глава России рассказал о потенциале наращивания экспорта отечественного угля в страны АТР.

Российский президент Владимир Путин призвал направлять доходы от экспорта угля в развитие угледобывающих регионов. Политик призвал чиновников заняться диверсификацией экономик субъектов страны. Об этом глава государства заявил в Кремле на совещании по вопросам развития угольной отрасли.

Этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной и комфортной среды для жизни..."Важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Путин также считает, что Россия может нарастить поставки отечественного угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На данный момент основной сбыт российского ресурса приходится именно на АТР. В 2020 году в регион было отправлено 122 млн тонн угля.

Лукашенко увидел много "вранья и выдумок" о встрече с Путиным в Сочи.

Видео: kremlin.ru