Лукашенко увидел много "вранья и выдумок" о встрече с Путиным в Сочи

Политик рассказал, как он видит Союзное государство с Россией.

Александр Лукашенко увидел много "вранья и выдумок" о встрече с Владимиром Путиным в Сочи, которая состоялась 22 февраля. Ролик в выступлением белорусского политика опубликована в Telegram-канале "Пул Первого".

Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил, что часть вопросов, которые он поднимал во время встречи с Владимиром Путиным, касалась взаимодействия между силовыми блоками двух стран. Детально предложения будут обсуждаться на правительственных уровнях. Также Лукашенко и Путин подвергли "ревизии" практически все вопросы, которые касаются отношений между Москвой и Минском.

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Фото и видео: Telegram/Пул Первого