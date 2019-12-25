Виктор на должности главы НОК не будет считаться государственным служащим.

Александр Лукашенко заявил, что никто из его детей не будет президентом Белоруссии. Заявление он сделал после того, как старший сын Виктор Лукашенко сменил отца на посту главы Национального олимпийского комитета. Александр Лукашенко занимал эту должность с мая 1997 года.

Лукашенко заявил, что многие сейчас говорят о транзите власти "от отца к сыну".

Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Александр Лукашенко

По его словам, Виктор на должности главы НОК не будет считаться государственным служащим и будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости перестроить работу Совбеза.