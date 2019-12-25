Александр Лукашенко заявил о необходимости перестроить работу Совбеза. Он попросил учесть опыт Российской Федерации в этой сфере. Заявление он сделал на встрече с государственным секретарем Совбеза Александром Вольфовичем.
Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности.
Александр Лукашенко
По его словам, в Белоруссии и раньше опирались на опыт других стран при выстраивании принципов работы Совбеза. Лукашенко подчеркнул, что совет должен собираться регулярно, так как "сейчас безопасность многосторонняя" — от продовольственной, экономической до военной безопасности.
Ранее Путин заявил о наличии информации о готовящихся провокациях против России.
Фото: pixabay.com
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