Путин подчеркнул, что против РФ ведут целенаправленную информационную кампанию с безапелляционными и бездоказательными обвинениями.

Президент России Владимир Путин заявил о наличии информации о готовящихся провокациях против России по теме борьбы с коронавирусом. Он рассказал об этом на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Глава государства подчеркнул, что решать глобальные задачи можно только, объединив усилия.

Благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что против РФ ведут целенаправленную информационную кампанию с безапелляционными и бездоказательными обвинениями. При этом, заявил Путин, обвинения предъявляются по целому ряду вопросов — в том числе в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее в Кремле назвали конструктивной встречу Путина и Лукашенко.

Видео: kremlin.ru