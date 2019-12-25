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В Кремле назвали конструктивной встречу Путина и Лукашенко
Сегодня, 13:11
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matveyvn

В Кремле назвали конструктивной встречу Путина и Лукашенко

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Путин весьма позитивно оценил итоги встречи.

В Кремле назвали конструктивной встречу президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко. С заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он подчеркнул, что Владимир Путин весьма позитивно оценил итоги встречи. По словам Пескова, Путин и Лукашенко говорили о том, что надо активизировать взаимодействие по линии экономических ведомств.

Ранее Тихановская рассказала о своих контактах с Западом.

Теги: кремль, лукашенко, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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