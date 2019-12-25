СК Белоруссии передал в прокуратуру документы на экстрадицию Тихановской

Расследование уголовного дела в отношении четырёх доверенных лиц Тихановской завершено.

Следственный комитет Белоруссии передал в прокуратуру документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи сообщают, что расследование уголовного дела в отношении четырёх доверенных лиц Тихановской завершено. По их версии, они готовили массовые беспорядки и захвату зданий государственных органов в Гомеле во время выборов президента в августе 2020 года. Для этого они искали желающих среди бывших военных, сотрудников милиции и министерства по чрезвычайным ситуациям. Пятого августа 2020 года они якобы присутствовали на встрече, на которой была и Тихановская.

Отмечается, что Тихановская объявлена в розыск.

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