Боррель обвинил Россию в активной дезинформации против ЕС

Он отметил, что работа по предотвращению и сдерживанию злонамеренной деятельности в отношении ЕС будет усилена.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в активной дезинформации против Евросоюза для того, чтобы очернить европейскую демократию.

Дезинформация особенно зловеща в это время пандемии, потому что речь идет о цене жизней. Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по иностранным делам

Он отметил, что работа по предотвращению и сдерживанию злонамеренной деятельности в отношении ЕС будет усилена.

Боррель привёл в пример прокремлёвские бюллетени, в которых содержалась информация о том, что ношение масок бесполезно. Он заметил, что РФ дискредитирует используемые в Европе вакцину, при этом восхваляя свою.

Ранее Боррель заявил, что в Белоруссии "нарастают репрессии".

Видео: European Comission