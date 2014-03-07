Боррель обвинил Россию в активной дезинформации против ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в активной дезинформации против Евросоюза для того, чтобы очернить европейскую демократию.
Дезинформация особенно зловеща в это время пандемии, потому что речь идет о цене жизней.
Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по иностранным делам
Он отметил, что работа по предотвращению и сдерживанию злонамеренной деятельности в отношении ЕС будет усилена.
Боррель привёл в пример прокремлёвские бюллетени, в которых содержалась информация о том, что ношение масок бесполезно. Он заметил, что РФ дискредитирует используемые в Европе вакцину, при этом восхваляя свою.
Ранее Боррель заявил, что в Белоруссии "нарастают репрессии".
Видео: European Comission
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все