Вопрос будет обсуждаться на заседании глав МИД ЕС в Брюсселе.

Верховный представитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель полагает, что в Белоруссии "нарастают репрессии" против правозащитников, а также оппозиции. Об этом специалист сообщил журналистам во время своего прибытия в Брюссель на встречу с главами внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС. Спикер заметил, что данная ситуация будет обсуждаться на сегодняшнем заседании.

В Белоруссии репрессии нарастают и усиливаются, происходит запугивание населения, мы должны обсудить возможный ответ со стороны Евросоюза. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что изначально вопрос о политической ситуации в Белоруссии не стоял в повестке дня дипломатов Евросоюза, однако он вынесен на рассмотрение по предложению Жозепа Борреля.

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Видео: European Comission