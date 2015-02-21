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Боррель полагает, что в Белоруссии "нарастают репрессии"

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Вопрос будет обсуждаться на заседании глав МИД ЕС в Брюсселе.

Верховный представитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель полагает, что в Белоруссии "нарастают репрессии" против правозащитников, а также оппозиции. Об этом специалист сообщил журналистам во время своего прибытия в Брюссель на встречу с главами внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС. Спикер заметил, что данная ситуация будет обсуждаться на сегодняшнем заседании.

В Белоруссии репрессии нарастают и усиливаются, происходит запугивание населения, мы должны обсудить возможный ответ со стороны Евросоюза.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что изначально вопрос о политической ситуации в Белоруссии не стоял в повестке дня дипломатов Евросоюза, однако он  вынесен на рассмотрение по предложению Жозепа Борреля.

В Евросоюзе оценили слова Лаврова о готовности к разрыву.

Видео: European Comission

Теги: белоруссия, брюссель, евросоюз, жозеп боррель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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