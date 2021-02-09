Этот вопрос будут обсуждать на ближайшем заседании Совета глав МИД ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил введение новых санкций против России. Об этом он заявил на на пленарной сессии Европарламента. Его слова приводит "РИА Новости".

Боррель отметил, что этот вопрос будут обсуждать 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите.

Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Также Боррель заявил, что ЕС продолжит контактировать с представителями оппозиционера Алексея Навального для демонстрации поддержки.

Ранее стало известно, что группа евродепутатов потребовала отставки Борреля после его визита в Россию.

Видео: YouTube / Breaking Now