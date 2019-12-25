Группа евродепутатов потребовала отставки Борреля после его визита в Россию

Они назвали поездку Борреля в столицу России "унизительным" жестом

Группа из 81 евродепутатов потребовала отставки верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после его визита в Россию. Они направили соответствующее письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Депутаты назвали поездку Борреля в столицу России "унизительным" жестом, котороый "вредит имиджу Европейского союза". Они считают, что Боррель совершил данный визит по собственной инициативе, ни с кем его не согласовав.

Ранее Мария Захарова заявила, что ЕС не удалось устроить России "публичную порку".

Фото: pixabay.com