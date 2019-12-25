Путин поздравил Горбачева с юбилеем и оценил его влияние на историю

Президент России Владимир Путин поздравил единственного в истории президента СССР Михаила Горбачева с юбилеем и оценил его влияние на историю. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности.
Владимир Путин в телеграмме к Михаилу Горбачёву
Он отметил, что Горбачёв оказал существенное влияние на ход мировой истории. Президент пожелал Горбачёву здоровья.
Ранее Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии.
Фото: pixabay.com
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