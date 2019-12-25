Путин поздравил Горбачева с юбилеем и оценил его влияние на историю

Он отметил, что Горбачёв оказал существенное влияние на ход мировой истории.

Президент России Владимир Путин поздравил единственного в истории президента СССР Михаила Горбачева с юбилеем и оценил его влияние на историю. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности. Владимир Путин в телеграмме к Михаилу Горбачёву

Он отметил, что Горбачёв оказал существенное влияние на ход мировой истории. Президент пожелал Горбачёву здоровья.

Ранее Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии.

Фото: pixabay.com