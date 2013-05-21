Одно из ключевых направлений — взаимодействие с Россией.

Государственный секретарь Энтони Блинкен назвал главным геополитическим вызовом США в XXI веке отношения с Китаем. Заявление он сделал во время выступления, посвященного стратегическим приоритетам во внешней политике администрации Джо Байдена.

Он отметил, что одно из ключевых направлений — взаимодействие с Россией.

Несколько стран представляют серьезный вызов для нас, в том числе Россия, Иран и Северная Корея. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По его словам, США сталкиваются и с серьёзными кризисами в других странах — в том числе в Йемене, Эфиопии и Мьянме. При этом, заявил Блинкен, Китай — единственная страна, которая экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для того, чтобы бросить вызов открытой и и стабильной международной системе.

Ранее власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире.

Видео: U.S. Department of State