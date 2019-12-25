Ученые заявили, что в США коронавирус мог начать распространяться раньше, чем в Китае

Для этого была использована математическая модель.

Китайские ученые заявили, что в США распространение коронавируса могло начаться еще в сентябре 2019 года, то есть даже раньше, чем в КНР. Исследование было опубликовано на портале ChinaXiv.

Ученые такое предположение сделали с помощью математической модели. Для этого использовалось число подтвержденных случаев заболевания. Исследование основано на анализе данных из 12 репрезентативных регионов США, выбранных для определения даты первого случая заражения. В сообщении говорится, что первый случай заражения коронавирусом в США мог произойти с августа по октябрь 2019 года. Вероятность составляет 50%. При этом официально первый случай заражения в стране был объявлен 20 января 2020 года.

Ученые считают, что в США коронавирус начал распространяться еще в сентябре 2019 года. Исследователи считают, что распространение коронавируса в Китае, вероятно, началось только в конце декабря 2019-го.

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