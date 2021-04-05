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В США заявили о новой волне коронавируса

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Сейчас в США зарегистрированы три препарата от COVID-19.

США столкнулись с четвертой волной COVID-19. Об этом заявил эпидемиолог Майкл Остерхолм в эфире телеканала Fox News.

По словам профессора, единственной хорошей новостью является эффективность существующих вакцин против нового британского штамма коронавируса.

Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии.

Майкл Остерхолм для телеканала Fox News

Ранее сообщалось, что примерно каждый пятый американец полностью привит от COVID-19. Сейчас в США зарегистрированы вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, а также препарат компании Johnson&Johnson. 

Большинство американцев не верит в эффективность вакцин от коронавируса.

Согласно последней информации, с момента начала пандемии в США от коронавируса скончались более полумиллиона человек

Ранее в США остановили производство препарата AstraZeneca.

Видео: CBS Minnesota

Теги: covid-19, коронавирус в сша, майкл остерхолм, пандемия коронавируса
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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