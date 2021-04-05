В США заявили о новой волне коронавируса

США столкнулись с четвертой волной COVID-19. Об этом заявил эпидемиолог Майкл Остерхолм в эфире телеканала Fox News.
По словам профессора, единственной хорошей новостью является эффективность существующих вакцин против нового британского штамма коронавируса.
Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии.
Майкл Остерхолм для телеканала Fox News
Ранее сообщалось, что примерно каждый пятый американец полностью привит от COVID-19. Сейчас в США зарегистрированы вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, а также препарат компании Johnson&Johnson.
Большинство американцев не верит в эффективность вакцин от коронавируса.
Согласно последней информации, с момента начала пандемии в США от коронавируса скончались более полумиллиона человек
Ранее в США остановили производство препарата AstraZeneca.
Видео: CBS Minnesota
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