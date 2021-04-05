В США заявили о новой волне коронавируса

Сейчас в США зарегистрированы три препарата от COVID-19.

США столкнулись с четвертой волной COVID-19. Об этом заявил эпидемиолог Майкл Остерхолм в эфире телеканала Fox News.

По словам профессора, единственной хорошей новостью является эффективность существующих вакцин против нового британского штамма коронавируса.

Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Майкл Остерхолм для телеканала Fox News

Ранее сообщалось, что примерно каждый пятый американец полностью привит от COVID-19. Сейчас в США зарегистрированы вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, а также препарат компании Johnson&Johnson.

Большинство американцев не верит в эффективность вакцин от коронавируса.

Согласно последней информации, с момента начала пандемии в США от коронавируса скончались более полумиллиона человек

Ранее в США остановили производство препарата AstraZeneca.

Видео: CBS Minnesota