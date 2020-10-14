В США остановили производство препарата AstraZeneca

Такое решение было принято после инцидента, в результате которого было испорчено 15 миллионов доз препарата.

В США прекращено производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету New York Times, это произошло из-за порчи 15 миллионов доз препарата Johnson & Johnson, которая произошла ранее.

Данное решение приняли, после инцидента, когда в процессе производства вакцины случайно смешали ингредиенты двух разных вакцин. Это вынудило регуляторы отложить авторизацию производственных линий завода.

По словам источников NYT, теперь предприятие по производству вакцины будет производить однокомпонентный препарат, чтобы избежать смешивания ингредиентов и как следствие, возможного повторения инцидента.

Также компания AstraZeneca сообщила о работе с властями США над поиском другого места производства вакцины.

Напомним, сейчас в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российская вакцина эффективна против известных штаммов COVID-19.

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