В США случайно испортили 15 миллионов доз препарата от коронавируса

Поставки вакцины отложили до завершения расследования инцидента.

На американском заводе в Балтиморе в штате Мэриленд испортили 15 миллионов доз вакцины от COVID-19. Разработкой препарата занимается компания Johnson & Johnson. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на The New York Times.

По информации издания, сотрудники завода по производству двух вакцин по ошибке смешали ингредиенты препаратов. После произошедшего США приняли решение отложить поставки вакцины до завершения расследования.

По заявлению самой компании, инцидент произошел из-за партии некачественной лекарственной субстанции.

В процессе контроля качества была обнаружена одна партия препарата, которая не соответствовала стандартам... Данную партию так не разлили по ампулам, она не была допущена до финальных стадий производства. из заявления компании Johnson & Johnson

По версии NYT, произошедшее больно ударит по репутации компании.

Ранее Венесуэла заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19.

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