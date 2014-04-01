В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19

Каракас планирует одобрить "ЭпиВакКорону".

В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COVID-19. Об этом журналистам рассказала местный вице-президент Делси Родригес во время представления ежедневного доклада о эпидемиологической обстановки в стране. Чиновница подчеркнула, что говорит о препарате "ЭпиВакКорона".

"ЭпиВакКорона" будет одобрена, мы проведем исследования и сразу будем обсуждать ее поставку в Венесуэлу... Мы всегда будем искать возможности, включая производство в нашей стране. Делси Родригес, вице-президент Венесуэлы

Родригес напомнила СМИ, что российская вакцина имеет особенные характеристики, так как содержит небольшое количество фрагментов вируса, что позволяет иммунной системе человека формировать антитела к инфекции. Однако главная особенность препарата заключается в том, что вакцина эффективна на 100%. Также препарат достаточно удобен при транспортировке и условия хранения соблюдать специалистам не будет сложно.

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Видео: YT / Luigino Bracci Roa - Situación en Venezuela