Власти Венесуэлы не одобрят использование вакцины AstraZeneca

Дельси Родригес заявила, что шведско-британская вакцина пока что не будет использоваться в стране.

Власти Венесуэлы заявили, что не одобрят использование вакцины AstraZeneca. Об этом в эфире местного телеканала Telesur сообщила вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес. По данным чиновницы, шведско-британский препарат следует проверить из-за информации об образовании тромбов у привившихся пациентов.

Венесуэла не даст разрешения на использование вакцины AstraZeneca из-за побочных эффектов, которые она вызывает у пациентов. Дельси Родригес, вице-президент Венесуэлы

Напомним, что ряд европейских стран приостановил использование вакцины от компании AstraZeneca. Сам производитель препарата 14 марта опубликовал заявление, в котором заверил в безопасности вакцины от коронавируса. Специалисты уточнили, что изучили состояние после прививки более 17 млн людей в ЕС и Великобритании.

Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca.

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