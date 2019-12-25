Польша не будет отказываться от применения вакцины AstraZeneca

Михал Дворчик заявил, что Варшава не именит решение по вакцинации британско-шведским препаратом.

Польша не будет отказываться от применения британско-шведской вакцины AstraZeneca. Об этом на пресс-конференции рассказал правительственный уполномоченный по вопросам вакцинации Михал Дворчик на пресс-конференции 12 марта. Он прокомментировал ситуацию, в которой ряд европейских стран отказались от использования препарата компании из-за сообщений о негативных побочных эффектах. Девять членов ЕС приостановили применение вакцины от AstraZeneca на территории своих стран.

Последнее заседание штаба состоялось ночью. Нет никаких непосредственных доказательств, что тяжелые осложнения после вакцинации были связаны с непосредственным применением этой вакцины. Михал Дворчик, представитель правительства Польши

Чиновник напомнил, что в рекомендациях Европейского агентства лекарственных препаратов нет приостановки вакцинации препаратом AstraZeneca, поэтому Варшава и местные эксперты не видят необходимости отказа от препарата.

AstraZeneca в первом квартале поставит ЕС 30 вместо 40 млн доз.

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