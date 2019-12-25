AstraZeneca в первом квартале поставит ЕС 30 вместо 40 млн доз

У компании не хватает производственных мощностей.

Британско-шведская компания AstraZeneca в первом квартале текущего года поставит ЕС 30 млн доз вакцины вместо 40 млн. С соответствующим заявлением производитель обратился к европейским чиновникам. Документ датирован 10 марта. В тексте обращения указано, что компания сможет поставить заказчикам в апреле 20 доз препарата. На май и июнь число не приводится. В Reuters объяснили, что сокращение поставок вызвано трудностями, связанными с работой глобальной системы снабжения.

Напомним, что 23 января AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении плана поставок с 80 до 31,5 млн доз. Специалисты рассказали о нехватке производственных мощностей. Такое заявление вызвало скандал на территории ЕС, а также привело к пересмотру вакционных планов в ряде государств.

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