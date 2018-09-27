Нил Ушаков назвал условие использования в Латвии российской вакцины.

Экс-мэр Риги призвал сделать вакцину "Спутник V" доступной в Латвии. Об этом депутат Европейского парламента Нил Ушаков сообщил в интервью журналистам телеканала Rīga TV24. Отрывок из эфира политик разместил в собственном Instagram-аккаунте. Обязательным условием для того, чтобы российский препарат появился на территории страны, гость программы назвал одобрение его в ЕС.

Я отмел бы все, что связано с политикой, геополитикой, да и в принципе со всем, если на кону здоровье и интересы сограждан. Если эта вакцина, или когда эта вакцина будет официально зарегистрирована в Европейском союзе, нам нужно приложить все усилия, чтобы у нас в широком ассортименте был и Pfizer, и AstraZeneca, и другие вакцины. Нил Ушаков, латвийский политик

Политик добавил, что если у властей будет возможность закупить "Спутник V", то Ушаков призывает использовать вакцину для благополучия граждан. Он попросил передать "что-нибудь хорошее от сограждан" тем людям, которые по политическим мотивам готовы жертвовать здоровьем и жизнями своих бабушек.

В Латвии заявили, что сокращение поставок вакцины Pfizer в страну неприемлемо.

Видео: Instagram / nilsusakovs